Un fan dedica una opening di Naruto ad un personaggio di Super Smash Bros. Ultimate

Nelle scorse ore è apparso online un video che ricostruisce una delle più amate opening di Naruto Shippuden sostituendo al biondo protagonista uno degli ultimi personaggi aggiunti al roster di Super Smash Bros. Ultimate, forse il più insospettabile. Stiamo parlando della Pianta Pirahna, da subito entrata nel cuore dei fan.

Quando si tratta di franchise della popolarità e del valore di Naruto o di Super Mario, non esistono limiti all'amore che gli appassionati possono provare nei loro confronti, così come non esistono limiti alle modalità attraverso le quali questo genere di affetto può essere esternato. Alcune di queste sono talmente peculiari e ben architettate che finiscono con il diventare presto virali, facendo la felicità di molti altri appassionati in giro per il mondo.

Sembrerebbe proprio che questo sia il caso di un singolare tributo realizzato da un appassionato nelle ultime ore e divenuto rapidamente celebre sul web. Come potete vedere voi stessi nel video riprodotto nella parte alta della notizia, stiamo parlando della ricostruzione della sedicesima opening della serie Naruto Shippuden utilizzando come protagonista non il simpatico ninja dai capelli biondi, ma l'ultimo arrivato nel roster del videgioco Nintendo Super Smash Bros. Ultimate, la Pianta Pirahna.

Il personaggio, dopo degli iniziali dubbi relativi alle sue possibili difficoltà di inserimento, ha da subito conquistato il cuore dei videogiocatori, cosa che è finita con lo sfociare in questo tributo realizzato dallo Youtuber Lucbomber, che ha riutilizzato sia le musiche che gli stilemi visivi per inserirlo nella suddetta sigla di apertura, riproducendo persino la scena in cui Naruto corre divenendo mano a mano sempre più adulto fino a raggiungere la forma fusa con Kurama, una sequenza in cui la stessa Pianta Pirahna ottiene una specie di potenziamento da chakra simile all'originale.

Ricordiamo che la sigla in questione è andata in onda dall'episodio 380 al 400 della serie Naruto Shippuden, e che il brano che la accompagna è in particolare "Silhouette" eseguita da KANA-BOON.

Che ne pensate di questo simpatico modo di esprimere la passione per questi due franchise? Vi sta convincendo il nuovo personaggio come ha convinto l'appassionato che ha creato il video?