Un fan dedica a Uraraka di My Hero Academia un disegno in stile Bleach

I fan sono sempre creativi e, quando prendono a cuore uno o più franchise, sono sempre curiosi di vedere come potrebbero interagire tra loro. In questo caso, un fan di My Hero Academia ha deciso di mostrare a tutti come potrebbe essere l'eroina principale della serie se fosse stata disegnata da Tite Kubo.

Lo stile di Tite Kubo, autore di Bleach, è ormai inconfondibile, così come accade per tantissimi mangaka veterani, quindi è normale che i fan più capaci nel disegno provino ad emularne lo stile. Come potete vedere dall'immagine in basso, Ochaco Uraraka di My Hero Academia ha i soliti tratti dello stile di Kubo, mentre indossa la normale divisa scolastica.

Naturalmente lo stile usato è molto diverso da quello di Horikoshi, che ha fatto perdere molta della rotondità del personaggio, specie sul viso, diventato più spigoloso. E voi apprezzate questa nuova versione della protagonista femminile di My Hero Academia? E quale personaggio pensate sia invece il più idoneo, tra i tanti eroi, per essere ridisegnato con lo stile di Tite Kubo?