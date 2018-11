Un fan disegna un commovente tributo a Stan Lee in tema My Hero Academia

Un appassionato sia del gigantesco universo Marvel, creato da Stan Lee, che della serie My Hero Academia, ideata da Kohei Horikoshi, ha deciso di salutare il geniale fumettista statunitense con un'illustrazione con protagonista il manga giapponese, ispirato però ad un famosissimo numero di Spider-Man.

Da quando il mondo dei fumetti (così come quello del cinema e della cultura pop in generale) ha dovuto dare il suo addio a uno dei suoi più grandi esponenti, Stan Lee, creatore dell'universo Marvel, i tributi, le dichiarazioni d'amore e i disegni commemorativi si sono susseguiti senza sosta. Alcuni, però, colpiscono più di altri, ed è il caso di quella ideata dall'utente Reddit Sero The Hero.

In particolare si tratta di un tributo al maestro Stan Lee sotto forma di illustrazione, la quale mescola un personaggio della serie My Hero Academia con uno dei numeri più famosi della serie a fumetti di Spide-Man. Il personaggio tratto dalla serie di Kohei Horikoshi è quello di Hanta Sero, conosciuto con il suo pseudonimo da eroe come Cellophane. La scelta ovviamente non è casuale, dato che il suo potere, quello di espellere teli di cellophane dai gomiti, è usato dall'artista come parallelo di quello di Peter Parker di lanciare ragnatele.

L'illustrazione riprende la copertina di The Amazing Spider-Man 50# (del 1963), in cui il protagonista, dopo una serie di eventi estremamente difficili, decide di abbandonare la sua missione di combattere il crimine. L'immagine mostrava quindi Peter mentre camminava ricurvo, con alle spalle lui in costume voltato di spalle. Allo stesso modo vediamo, nel disegno di Sero The Hero, Cellophane e Hanta Sero nella medesima posa.

Ovviamente il personaggio di My Hero Academia non ha niente di tutto questo nel suo background narrativo, e il complesso è usato come metafora dell'addio di una parte, quella originale sostanzialmente, dell'identità Marvel, che tanta influenza ha avuto sullo sviluppo creativo di Kohei Horikoshi, a seguito della scomparsa di Stan Lee.

Che ne pensate di questa illustrazione che unisce Spider-Man e My Hero Academia? Pensate trasmetta la contrizione di due community intere dinnanzi a un lutto di questa portata?