Un fan di Dragon Ball Super ha donato un look incredibilmente realistico ai suoi beniamini

Come dimostrato dalla maggior parte delle trasposizioni live action, donare un look realistico a personaggi di anime e manga comeè tutt’altro che semplice. Questa consapevolezza, tuttavia, non ha impedito adi realizzare una fan art sorprendente realistica con i protagonisti di Dragon Ball Super

Visionabile in calce all’articolo, l’immagine pubblicata via Twitter dall’artista ci mostra come apparirebbero Vegeta, Goku e Jiren il Grigio nel mondo reale. Trattandosi di un’illustrazione ben realizzata e di altissima qualità, non ci sorprende affatto che la stessa stia diventando sempre più popolare tra gli appassionati del franchise ideato dal sensei Akira Toriyama, in quanto i fan sembrerebbero alquanto impressionati dal glaciale sguardo di Jiren e dei suoi due avversari.



Mentre la parte a sinistra dell’immagine ci mostra un Vegeta Super Saiyan Blue, la zona centrale regala il giusto spazio all’avversario più forte e caparbio che i nostri beniamini abbiano mai dovuto affrontare, evidenziando il suo terrificante look alieno. Infine, nella zona a destra, trova poi spazio l’eroe della serie, il quale sfoggia i caratteristici occhi argentati della modalità Ultra Istinto risvegliata durante il corso del Torneo del Potere.



Alle porte dello scontro finale fra i tre guerrieri, non trovate anche voi che l’illustrazione di Ribeiro appaia straordinariamente realistica?

Vi ricordiamo che è stata pubblicata la recensione di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di DBZ e DB Super in uscita su PS4, Xbox One e PC il 25 Gennaio 2018