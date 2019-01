Un fan di Dragon Ball Super immagina una fusione tra Androide 21 e Cheelay

Il brand di Dragon Ball Super si espande sempre di più, specie considerato l'arrivo della nuova storia del franchise di un mese fa, il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly. I fan da sempre hanno giocato con l'immaginario dragonballiano, sfruttando soprattutto una delle sue tecniche più iconiche, come la fusione.

Ovviamente, dopo anni dedicati alle fusioni dei personaggi più famosi di Dragon Ball, è arrivato il tempo di provare la tecnica anche sugli ultimi arrivi nella saga di Dragon Ball Super. Nello specifico, un fan ha immaginato una potenziale fusione tra l'Androide 21, il nuovo cyborg presentato nel videogame Dragon Ball Fighter Z, e Cheelay, un soldato dell'esercito di Freezer introdotto nel film Dragon Ball Super: Broly.

Entrambe le nuove fanciulle introdotte quest'anno hanno subito riscosso molta popolarità, viste le tante immagini dedicate in rete, chiedendo addirittura alla produzione di rendere Androide 21 un personaggio canonico. Ovviamente, la fan art non fonda su alcuna solida base, visto che i due personaggi difficilmente si incontrerebbero nella storia di Dragon Ball, e ancora non si sa se sia possibile una fusione tra un essere artificiale e un vivente. E voi avete in mente una fusione che coinvolga qualcuno dei nuovi personaggi apparsi in Dragon Ball Super?