Un fan di Dragon Ball Super ha paragonato Toppo a Majin Vegeta!

Nonostante l’episodio ditrasmesso domenica scorsa sia stato, sotto molteplici aspetti, uno dei migliori dell’intero arco narrativo, alcuni fan della serie non hanno gradito la rapida ascesa e successiva eliminazione di un certo personaggio...

Diventato un Dio della Distruzione soltanto nella puntata 125, Toppo ha infatti raggiunto gli spalti del Torneo del Potere già nell’episodio successivo, grazie ad una rischiosa mossa dell’orgoglioso Vegeta. Mentre una vasta fetta di fan si è dichiarata amareggiata per la rapida sconfitta del Pride Trooper, un utente Reddit ha trovato un lato positivo nella disfatta del guerriero: un elemento che farà provare un po’ di nostalgia ai fan meno giovani della serie creata da Akira Toriyama.



Attraverso una serie di post, l’utente leijae, ha infatti sottolineato lo sviluppo emotivo che ha reso Vegeta il suo personaggio preferito. Da principe egoista (un tratto ereditato dal proprio padre), il Saiyan è divenuto un marito, un genitore, e forse persino un amico. Di conseguenza, la decisione di Toppo di scartare i propri ideali per diventare una divinità può essere considerata l’antitesi del percorso compiuto da Vegeta dalla sua introduzione ad oggi.



Il Saiyan, in effetti, aveva preso una decisione assai simile quando si lasciò possedere dal Mago Babidi, divenendo appunto Majin Vegeta e raggiungendo un superiore livello di potenza. Avendo già sperimentato quella via, il Saiyan ha imparato dai propri errori e oggi sa cosa sia davvero importante. A dimostrazione di ciò, il guerriero, nella saga di Majin Bu, si è autodistrutto per cercare di eliminare la creatura di Bibidi e Babidi, e permettere ai propri cari di continuare ad esistere. Nello scontro con Toppo, a distanza di qualche anno da quel drammatico evento, il Saiyan ha poi attuato la stessa tattica, riuscendo stavolta a detonare soltanto l’energia accumulata e non il proprio corpo.



A ragion veduta, vi sono in effetti degli interessanti parallelismi fra lo scontro con Majin Bu e quello con Toppo, non trovate?