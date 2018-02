Un fan film in 3D su Dragon Ball Z sarebbe in sviluppo, ed è semplicemente incredibile!

Se desideravate un progetto diverso dalle solite incarnazioni cinematografiche o live action dedicate a, c'è un certo progetto che potrebbe fare al caso vostro. Un team di fan, infatti, sta realizzando una trasposizione in 3D dell'opera di Akira Toriyama, di cui per ora abbiamo solo due teaser.

Il progetto è a cura dei ragazzi di DBZ Tribute, che per adesso hanno realizzato soltanto una manciata di teaser trailer come quelli che vi proponiamo: i due video mostrano Crilin e Super Bu in tutta la loro maestosità.

L'utilizzo della computer grafica permette di avere risultati incredibili sotto il profilo del character design e delle animazioni, garantendo una buona commistione tra una trasposizione live action e le fattezze del manga e anime di Akira Toriyama.

Il video di Crilin ci permette di ammirare la spettacolarità e la cura riposta nelle animazioni dei combattenti, mentre quello con protagonista Majin Bu è semplicemente terrificante e ci mostra tutta la mostruosità del demone rosa se fosse "reale".

Il fan film in 3D su Dragon Ball Z non ha ancora una data di uscita, ma è in fase di realizzazione presso gli autori del progetto, i ragazzi di DBZ Tribute. Che ne pensate? Anche voi non vedete l'ora che esca?