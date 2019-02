Un fan immagina come sarebbe Freezer in un possibile live-action di Dragon Ball Z

Tramite il suo profilo Instagram, un appassionato della saga creata da Akira Toriyama ha diffuso la sua versione di Freezer all'epoca di Dragon Ball Z, il tutto ipotizzando che il villain faccia parte di una trasposizione live-action del franchise in cui i personaggi hanno sembianze realistiche.

Dragon Ball e tutta la sua cosmologia godono di una celebrità assolutamente senza pari quando si parla di animazione e di manga, ed è quindi naturale che una fetta consistente di appassionati di Akira Toriyama e del suo lavoro si facciano spesso in quattro per dare la loro versione e contribuire ad accrescere questo successo tramite fan art, illustrazioni, opere collaterali e altro materiale.

Oggi vi raccontiamo di un appassionato che si sta divertendo a immaginare come i personaggi della sua serie preferita potrebbero risultare se la saga con protagonista Son Goku diventasse ancora una volta un adattamento in live-action (e questa volta si spera con risultati migliori). In particolare vi proponiamo la trasposizione nel nostro mondo di uno dei villain più iconici, nonché malvagi, mai apparsi tra le pagine di Dragon Ball Z e, successivamente, di Dragon Ball Super: Freezer.

Come potete vedere nel post pubblicato su Instagram dall'utente e artista Datrini, l'alieno responsabile della distruzione del Pianeta Vegeta e poi protagonista della saga di Namek compare in una versione veramente inquietante, con gli occhi composti da pupille rosse e sclere nere, e il corpo, nella sua forma perfetta che tanto bene abbiamo imparato a conoscere, attraversato da possenti fasce muscolari.

Questa al momento è solo un'ipotesi fantasiosa, ma sicuramente non sarebbe da bocciare a priori nel caso fosse questa la versione finale di Freezer in un eventuale live-action che vada a lavare l'onta che Dragon Ball Evolution ha impresso sul volto del brand.

Che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederlo così in una pellicola basata su Dragon Ball Z?

Ricordiamo che Freezer ha un ruolo di spicco anche all'interno dell'ultimo lungometraggio animato ispirato alla saga, e cioè Dragon Ball Super: Broly, che ha debuttato in Giappone il 14 dicembre 2018 e ha da poco superato l'incredibile cifra di 100 milioni di incasso. In Italia, grazie a Koch Media e Anime Factory, arriverà nei cinema il prossimo 28 febbraio.