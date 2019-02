Un fan immagina la versione adulta di un personaggio di My Hero Academia

I personaggi di My Hero Academia stanno affrontando ora la prima fase della loro carriera come eroi con i corsi alla prestigiosa UA. Ma molti fan già pensano alla loro storia professionale, immaginando gli attuali adolescenti come adulti formati e di esperienza.

Dopo aver visto una potenziale versione adulta di Katsuki Bakugo, stavolta il fan Joshua Chan pubblica sulla sua pagina Instagram un'illustrazione che ritrae un altro personaggio molto amato dai lettori di My Hero Academia.

Shoto Todoroki appare molto più muscoloso e con un volto più indurito dall'età e dall'esperienza, mostrando una perfetta manipolazione del ghiaccio, sul suo lato destro, e del fuoco, sprigionato dal suo lato sinistro. La tuta richiama molto la divisa da allenamento scolastica della UA, con tinte blu e bianche, accompagnate da una cinta e spalline che probabilmente contengono degli aiuti termici per mantenere stabile la temperatura del corpo.

Sembra che il personaggio di My Hero Academia abbia ottenuto quello spirito e sicurezza da eroe che ancora gli manca e, soprattutto, sia riuscito ad ottenere la prestanza fisica e la capacità di lottare corpo a corpo al momento assente. E voi cosa ne pensate di questa versione adulta del figlio di Endeavor?