Un fan ha immaginato come sarebbero le scarpe Nike a tema Dragon Ball Z: sono 'over 9000'!

Dragon Ball Z è probabilmente la serie anime più amata dagli appassionati del franchise di Akira Toriyama: molto spesso gli appassionati arrivano persino a immaginare i prodotti di merchandise più disparati, come è accaduto di recente. Un fan, infatti, ha provato a "inventare" il design di una scarpa Nike a tema DBZ.

Un artista chiamato Matthew Walsh ha infatti pubblicato una foto sul proprio account Instagram: nel post ha proposto un render creato da lui riguardante un paio di scarpe Nike a tema Dragon Ball Z. Il design delle calzature si ispira prevalentemente ai colori del Gi di Goku, tendenti quindi all'arancione e al blu.

Sono presenti anche dei dettagli in giallo, bianco e nero, tutti altri colori che compaiono nell'outfit del protagonista: il giallo per le linee dei suoi stivali e il bianco-nero per il simbolo che porta sulla parte sinistra del petto o dietro la schiena.

E, a proposito di simboli, la linguetta della scarpa reca un'illustrazione sulla quale è raffigurato il simbolo della Scuola della Tartaruga, che indica la linea di addestramento che il vecchio Muten Roshi ha impartito ai suoi allievi (Son Gohan, Goku, Crillin, Yamcha e successivamente anche Tenshinhan e Jiaozi, una volta che i due abbandonano l'Eremita della Gru).

Il design di questa scarpa è davvero spettacolare, peccato però che non esista. Ma, chi può dirlo, magari la Nike si accorgerà della creazione dell'artista su Instagram e avvierà una collaborazione con Dragon Ball Z in stile Adidas...