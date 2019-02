Un fan ci mostra come sarebbe stato DBZ con lo stile di Dragon Ball Super: Broly

Già diffuso nella maggior parte dei paesi del globo, Dragon Ball Super: Broly ha letteralmente sconvolto il fandom di Dragon Ball, gettando luce non solo sulle origini del Super Saiyan Leggendario, ma anche sulla complicata civiltà Saiyan.

Mettendo da parte la promettente trama della pellicola, ciò che colpisce a primo acchito di Dragon Ball Super: Broly sono senza dubbio il character design e la qualità delle animazioni, le quali hanno spinto molti fan a domandarsi come sarebbero state le precedenti incarnazioni del brand se realizzate con la medesima cura artistica.



Diffusa dalla pagina Facebook spagnola “Dragon Ball Data”, una serie di fan art ci mostrano infatti alcuni momenti di Dragon Ball e Dragon Ball Z, ricreati tuttavia col character design e gli stessi filtri di Dragon Ball Super: Broly. Come prevedibile, il risultato è davvero sorprendente, al punto tale da spingerci quasi a desiderare dei completi remake delle suddette serie, o comunque un prosieguo di Dragon Ball Super che sia - artisticamente parlando - all’altezza del recente film d’animazione.

E voi, cosa ne pensate delle suddette fan art? Non trovate che siano strepitose?

Vi ricordiamo infine che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il prossimo 28 febbraio. È stato recentemente rivelato che il lungometraggio sarà disponibile in anteprima, già dal 20 febbraio, in alcuni cinema del gruppo The Space. Andrete a vederlo?