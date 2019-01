Un fan omaggia Dragon Ball Super: Broly con un tatuaggio

È difficile non notare il successo di Dragon Ball Super: Broly, arrivato il mese scorso in Giappone, seguito poi dagli Stati Uniti alcune settimane fa. Anche se il film nel paese d'origine sta man mano calando per fare posto alle novità, a livello internazionale il riscontro positivo si sta espandendo sempre di più.

Era quindi solo una questione di tempo prima che qualche fan, tra le vaste scelte grafiche di immortalare i soggetti, decidesse di farsi un tatuaggio a tema Dragon Ball Super: Broly. Come potete vedere dall'immagine in calce, un utente ha postato su Reddit il suo tatuaggio nuovo di zecca, che copre tutta la parte del braccio che va dal gomito al polso. L'immagine è composta da quelli che praticamente sono i tre personaggi chiave del lungometraggio, ovvero Broly, Goku e Vegeta.

Il primo è senza dubbio il più prorompente ed occupa gran parte del disegno, mentre i colori forti degli inchiostri usati risaltano la sua figura da super saiyan leggendario. In basso invece possiamo vedere Goku e Vegeta, mentre indossano le loro tute invernali, prepararsi al combattimento col nemico.

Dragon Ball Super: Broly ha riscosso ovviamente il parere positivo dei fan internazionali, mentre quelli italiani sono in attesa di vederlo al cinema dal 28 febbraio grazie ad Anime Factory.