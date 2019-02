Un fan ricrea un personaggio di Dragon Ball Z con un fantastico cosplay

Dragon Ball è una serie che ha conquistato tantissimi ammiratori, e ad ogni fiera o evento dedicato si contano un'infinità di cosplay ben fatti. Ma alcuni fan della serie hanno deciso di osare di più, creando un cosplay del personaggio C-16, apparso durante la saga dei Cyborg di Dragon Ball Z, con una qualità davvero eccelsa.

Il cosplayer austriaco Eye of Sauron Design ha lavorato insieme al Mad Squirrel Design FX e al Team Roricon per portare in vita C-16 con una delle rappresentazioni più belle mai viste. Nel video in time lapse che potete vedere in calce, questi gruppi si sono uniti per il cosplay del personaggio di Dragon Ball Z, dividendosi tra una sessione di trucco durata oltre tre ore e lavorando parallelamente ai dettagli dei vestiti e dell'armatura di C-16.

Il livello raggiunto si può dire professionale come si può vedere dal finale del video. C-16 è stato da subito uno dei personaggi preferiti di Dragon Ball Z da parte di molti fan, tanto da tornare nell'ultimo videogioco tratto dalla serie, Dragon Ball FighterZ. Proprio in quest'ultima trasposizione, C-16 ha un ruolo fondamentale nel combattere un androide segreto preparato dal Dottor Gelo, C-21, nella nuova storia ambientata dopo la saga di Cell.