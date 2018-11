Un'illustrazione del creatore di My Hero Academia mostra gli eroi Marvel

Proprio a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Stan Lee, spunta sulla rete un'illustrazione strepitosa del creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, che raffigura alcuni dei supereroi principali dell'universo Marvel nell'interpretazione del mangaka. Diamogli un'occhiata.

Nelle scorse ore l'intero mondo della fumettistica è stato scosso dalla notizia della scomparsa di uno dei suoi più illustri rappresentati, Stan Lee, il creatore dell'universo Marvel. Uno dei più spassionati ammiratori del suo lavoro è, per sua stessa ammissione, il mangaka Kohei Horikoshi, il creatore della serie My Hero Academia. Sul web spunta una sua illustrazione, in cui il creativo dà la sua interpretazione di alcuni dei personaggi Marvel più conosciuti.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine che è allegata alla notizia, l'opera ritrae alcuni dei supereroi di spicco dell'azienda statunitense: abbiamo Johnny Storm, la Torcia Umana dei Fantastici Quattro, seguito da Spider-Man nel suo caratteristico costume. Arriva poi il favoloso Capitan America, uomo simbolo dell'amore patriottico, nonché pesante influenza per la creazione dell'eroe numero uno di My Hero Academia, All Might. Chiudono il gruppetto una splendida Ms. Marvel e uno scintillante Iron Man pronto a tutto.

Il tratto è quello tipico del nostro sensei Horikoshi, cosa che conferisce di certo uno stile unico e originale, ma questo non vuol dire che non sarebbe un sogno vedere una collaborazione tra lui e la Marvel Comics in futuro. Questo non è il primo lavoro che il mangaka dedica all'universo creato da Stan Lee, di cui non ha mai nascosto né l'influenza né il fascino. In un'intervista durante il suo tour in America ha anche dichiarato apertamente che il suo supereroe preferito è Spider-Man.

Che ne pensate? Vi piace il lavoro che ha fatto la mente dietro My Hero Academia per omaggiare quello dell'indimenticabile e compianto Stan Lee?