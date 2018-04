Un'illustrazione di Sword Art Online: Alicization immortala Kirito e i suoi nuovi amici

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della più recente key visual di Sword Art Online: Alicization, i tre indiscussi protagonisti principali della terza serie di SAO tornano a mostrarsi con una splendida illustrazione inedita.

Come ogni settimana, i magazine nipponici del calibro di Newtype hanno infatti pubblicato una vasta selezione di illustrazioni dedicate agli animi che quest’anno esordiranno sul circuito televisivo nipponico. Poteva dunque mancare la prossima serie di Sword Art Online? Evidentemente no.



Visionabile in calce all’articolo, l’immagine realizzata da Asami Hayakawa ci mostra i “piccoli” Kirito, Eugeo e Alice sdraiati sul prato durante una splendida giornata di sole. I tre ragazzini, con indosso i medesimi abiti osservati la volta scorsa, appaiono felici e spensierati, nonché ignari dell’oscuro segreto che aleggia sulla realtà virtuale in cui "vivono".

Allo scopo di far adattare gli esseri umani alla realtà virtuale del cosiddetto “Underworld”, la misteriosa compagnia nota come Rath ha infatti privato Kazuto "Kirito" Kirigaya dei suoi ricordi e ha fatto sì che questi credesse di essere nato e cresciuto nel villaggio fittizio in cui vivono Alice ed Eugeo. Di conseguenza, se nel mondo reale sono trascorsi solo pochi giorni, Kirito ha vissuto nel gioco un'infanzia del tutto alternativa, legandosi sempre più ai suoi nuovi amici e permettendo al Rath di raccogliere i preziosi dati necessari al perfezionamento di una nuova AI destinata a fini militari.

Diretto da Manabu Ono e prodotto dal rinomato studio d'animazione A-1 Pictures, il nuovo anime dovrebbe coprire l’omonimo arco narrativo nella sua totalità. Sword Art Online: Alicizartion esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di ottobre 2018, ma sfortunatamente non sappiamo ancora il numero di episodio di cui si comporrà.