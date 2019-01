Un'illustrazione di Sword Art Online: Alicization ci mostra Alice e Asuna in cucina

Come ogni mese, il magazine nipponico Newtype edito da Kadokawa ha dedicato molte delle proprie pagine ai più popolari anime della corrente stagione televisiva. Fra questi ha naturalmente trovato posto anche Sword Art Online: Alicization, la cui popolarità ha recentemente raggiunto le stelle...

Visionabile in calce all’articolo, un’illustrazione pubblicata sulle pagine di Newtype ci mostra infatti le principali eroine femminili di Sword Art Online: Alicization, ossia Yuuki Asuna e la new-entry Alice Zuberg. Sebbene le due ragazze non si siano mai incontrate nel suddetto anime, l’immagine proposta di seguito le vede entrambe in cucina e impegnate a preparare del delizioso cioccolato.



Di conseguenza, sebbene manchi ancora un mese (e oltre) a San Valentino, si direbbe che la storica fidanzata dello spadaccino Kirito e la nuova arrivata si stiano preparando a dovere per potergli regalare dei cioccolatini...



Mentre Asuna è stata introdotta nel secondo episodio di Sword Art Online, al fine di diventarne la principale protagonista femminile, Alice Zuberg è comparsa solo nella terza serie animata tratta dai romanzi di Reki Kawahara. Tuttavia, come dimostrato anche dalle classifiche di gradimento nipponiche, la protagonista di Sword Art Online: Alicization ha superato persino Sinon e Leafa in termini di popolarità, aggiudicandosi il secondo posto tra le fanciulle più apprezzate del franchise.

Sfortunatamente il personaggio è comparso solo in pochi episodi del primo arco narrativo di Sword Art Online: Alicization, ma il secondo promette di esplorare a dovere il passato della fanciulla, rivelando finalmente cosa sia accaduto dopo il suo tragico arresto. In attesa che questo avvenga, vi ricordiamo che gli episodi di Sword Art Online: Alicization sono disponibili sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato sera ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana.