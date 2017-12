Un'immagine fan made di Dragon Ball Super richiama un celebre poster di Justice League

A volte, grazie a certe produzioni fan made, franchise apparentemente opposti si sposano alla perfezione. È il caso di questo poster dedicato a, che ne richiama un altro celebre del film, uscito lo scorso 16 novembre nelle sale cinematografiche.

Come è possibile vedere nel tweet in calce all'articolo, il poster fan made di Dragon Ball Super in questione richiama la locandina principale di Justice League, il film del DCEU diretto da Zack Snyder e - in corso d'opera - Joss Whedon.

Il poster recita "You can't save the Universe alone" ("Non puoi salvare l'Universo da solo") e reca i cinque combattenti rimasti dell'Universo 7 nel Torneo del Potere indetto da lord Zeno. È ovviamente un richiamo al materiale originale, nel quale Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman accerchiavano la scritta "You can't save the world alone" ("Non puoi salvare il mondo da solo").

Un invito, dunque, per i nostri eroi di Dragon Ball Super, a unire le forze contro i lottatori rimasti degli altri universi e dagli ultimi episodi pare che sarà così: dopo lo scontro nell'episodio 120, che ha visto Gohan protagonista di un bel duello, è ora il turno per i Guerrieri Z di fare fronte comune contro il potente Aniraza.