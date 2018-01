Un'impressionante fan art ha riunito i personaggi più importanti di Fullmetal Alchemist!

Sebbene Fullmetal Alchimist si sia concluso ormai da diversi anni, i fan del manga continuano ancora oggi a rivisitare la serie. L’artista, ad esempio, ha ridisegnato tutti i più importanti personaggi del manga con uno stile di disegno adatto ai lettori meno giovani...

Pubblicata su Art Station, l’illustrazione visionabile in calce all’articolo ha generato parecchio fermento tra i fan del manga poiché, come potete vedere voi stessi, questa presenta infatti un roster davvero immenso, il quale riunisce per la prima volta tutti i personaggi più importanti del manga (seppur con qualche eccezione).



Naturalmente i fratelli Elric sono al centro della scena, e mentre Edward Elric si prepara ad eseguire una trasmutazione senza cerchio alchemico, il fratello Alphonse Elric alle sue spalle si direbbe pronto ad un combattimento corpo a corpo. Sebbene Winry Rockbell e lo stesso Ed appaiano così giovani, il dettagliato stile di disegno di Chang li fa tuttavia apparire leggermente più ‘vecchi’, e l’automail (il braccio meccanico) del ragazzo risulta semplicemente impressionante.



Partendo dal Colonnello Roy Mustang, per arrivare agli Homunculus e addirittura alle Chimere arruolate da Ed e Al nelle battute finali della vicenda, l’illustrazione regala il giusto spazio a tutti i personaggi più amati dai fan. Resta solo una cosa da capire: quella figura tanto austera che troneggia in alto a destra dell’immagine sarà il perfido Padre degli Humunculus o il buon Hohenheim?



Pubblicato sulle pagine di Monthly Shonen Gangan tra il 2001 ed il 2010, il manga disegnato da Hiromu Arakawa si è concluso dopo 27 volumetti, disponibili anche nel nostro paese grazie all’editore Planet Manga. Dal fumetto sono state tratte anche due serie di animazione e altrettanti film, editi in Italia da Dynit.