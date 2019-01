Un incredibile spot traspone in live-action i protagonisti di ONE PIECE

Grazie ad uno spot pubblicitario di Indeed Japan la ciurma di Cappello di Paglia prende vita, dandoci un assaggio di come potrebbe diventare ONE PIECE se fosse davvero trasposto in una versione live-action. Eccovi foto e video di questa trovata così peculiare.

Chi, tra gli appassionati del capolavoro di Eiichiro Oda, non ha desiderato almeno una volta nella vita di vedere i protagonisti di ONE PIECE prendere vita in una versione live-action delle vicende che vedono la Ciurma di Cappello di Paglia solcare gli oceani? Ebbene, se siete tra questo genere di fan, allora rallegratevi: Indeed Japan ha deciso di produrre uno spot pubblicitario con attori in carne e ossa che impersonassero proprio i Mugiwara.

Come potete vedere nel video riportato nella parte alta della notizia, per promuovere il sito che si occupa di offerte di lavoro, un cast è stato un selezionato per portare nel mondo reale Rufy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami e, incredibilmente, Chopper. Quest'ultimo in particolare ha colpito gli appassionati, dato che si tratta di una vera e propria renna, che poco ha a che fare con il personaggio di Oda.

A parte questo dettaglio divertente, gli altri personaggio sono stati molto apprezzati, e sembrano delle buone basi di partenza per quella serie televisiva live-action che è già stata annunciata, almeno per quanto riguarda l'aspetto fisico esteriore e il design dei personaggi. Takumi Saitoh guida il gruppo interpretando Rufy, mentre Hiroyuki Ikeuchi è Zoro, Rika Izumi impersona Nami, Daigo ha le sembianze di Usopp e Yosuke Kubozuka che veste i panni elegantissimi di Sanji.

Come potete vedere, sono tutti nella forma post timeskip, cosa che ha fatto storcere il naso per l'assenza di Brook e di Franky, oltre che di Nico Robin. E se i primi due potevano effettivamente essere logisticamente molto difficili da riprodurre, l'ultima è stata un'assenza molto dolorosa per i fan, che tanto apprezzano, anche fisicamente, il personaggio.

Potete vedere tutte le immagini in calce alla presente notizia.

Che ne pensate? Vi piacciono le versione dei protagonisti di ONE PIECE ideate dallo staff di Indeed Japan? Vorreste che sia questo il risultato ottenuto dalla serie televisiva che si dice sia già in produzione?