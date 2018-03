Un leak ha svelato molti dettagli del capitolo 899 di ONE PIECE

Il capitolo 900 del manga di ONE PIECE arriverà molto presto, ma la serie ha intenzione di mettere i suoi personaggi tutti al posto giusto, in modo da arrivare al capitolo di riferimento in modo sicuro.

Il manga ha recentemente rivelato nuovi spoiler per il capitolo precedente il 900. Nel capitolo 899 di ONE PIECE sembra ci sarà una grande battaglia, mentre la ciurma di Cappello di Paglia continua a lottare per sfuggire alle grinfie dell'Imperatrice Big Mom. Di seguito, la traduzione del leak che trovate in calce:

CONFERMATO DA REDON: Il titolo è "L'ultima fortezza". Nella copertina appare un nuovo Pirata Kyohei, è Goldberg. Le persone intorno a tutto il territorio di Big Mom sono preoccupate per la situazione a Cacao Island. Bege lascia la torta nuziale in un'isola, Big Mom è davanti alla torta. Judge protegge la Sunny con il suo castello dalle navi di Big Mom. È ferito e ha una benda nell'occhio destro. Comunque nuove navi appaiono di fronte a loro perché circondano l'isola di Cacao. Daifuku attacca la Sunny con il genio ma Sanji lo ferma. Qualcosa appare sotto il mare... È Wadatsumi!! I pirati Taiyou appaiono per aiutare l'equipaggio dei Mugiwara!!

Maggiori dettagli da redon: È un capitolo con un mucchio di testi, quindi potrebbe volerci un po' prima di avere una traduzione completa. Sanji e Judge discutono su qualcosa in lontananza. Rufy cerca di ringraziare Judge per l'assistenza, ma lui lo interrompe a metà frase, cosa che fa arrabbiare Rufy. Jinbe al timone ride di questo. Goldberg è lo chef dei nuovi pirati Kyohei. È un gigante paffuto, con una testa leggermente schiacciata e un elmo con le corna (simile all'elmetto dell'armatura del Toro di Saint Seiya). Usa come arma una lunga mazza di spine e ha uno scudo con occhi e bocca che tira fuori la lingua (sarà un Hoomie?).

Per quanto riguarda Big Mom, si vedrà poco, ma è più magra che mai. La faccia si è rimpicciolita e gli zigomi sono molto marcati, così come il naso. Non vediamo come lei cominci a mangiare la torta, semplicemente atterra sull'isola e ce l'ha di fronte. Si avvicina sbavando e non si vede altro.

Non ci sarà nessuna pausa la prossima settimana, e per il capitolo 900, ONE PIECE riceverà la cover di Weekly Shonen Jump e pagine a colori.