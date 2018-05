Un malvagio Saiyan compirà il proprio esordio nell'anime di Super Dragon Ball Heroes!

Il primo episodio dell’anime promozionale tratto dal videogioco Super Dragon Ball Heroes esordirà ufficialmente in Giappone il prossimo 1° luglio, ma nel frattempo la produzione ha pubblicato in rete le prime schede biografiche dei personaggi principali ed una serie di succulenti spoiler sulla trama!

Visionabili di seguito, le schede biofragiche dei personaggi ed i suddetti spoiler rivelano che Goku e tutti gli altri protagonisti di Super Dragon Ball Heroes dovranno fare i conti con un terribile Saiyan Malvagio.

Goku

Doppiatore: Masako Nozawa

Un Saiyan dal cuore gentile che si allena tutti i giorni per diventare il più forte tra i guerrieri. Si dirige verso il Pianeta Prigione dove Trunks è stato presumibilmente rinchiuso.



Vegeta

Doppiatore: Ryō Horikawa

Per poter salvare suo figlio Trunks (che è tornato dal futuro), Vegeta decidere di recarsi sul Pianeta Prigione. Nutre qualche sospetto nei confronti del misterioso uomo chiamato “Fu”.



Trunks del Futuro

Doppiatore: Takeshi Kusao

È venuto dal futuro per farsi addestrare da Goku e gli altri sul pianeta di Lord Beerus, ma è stato imprigionato da qualcuno sul misterioso Pianeta Prigione.



Mai

Doppiatrice: Eiko Yamada

È arrivata dal futuro assieme a Trunks. Sul pianeta di Lord Beerus cucina e fa tutto quello che può per aiutare con l’addestramento, ma quando apprende che Trunks è stato imprigionato sul Pianeta Prigione, subito vi si reca, pur conoscendo i rischi.



Goku: Xeno

Doppiatore: Masako Nozawa

Un Son Goku proveniente da un’altra dimensione che lavora per la Pattuglia Temporale. Sembra che stia investigando sul Pianeta Prigione, ma…



Fu

Doppiatore: Kappei Yamaguchi

Un uomo misterioso che reca la notizia circa la cattura di Trunks sul Pianeta Prigione. Sebbene affermi si essere un amico di Trunks, la sua vera identità è ancora sconosciuta. La personalità distaccata rende difficile intuire a cosa pensi.



Cooler

Doppiatore: Ryūsei Nakao

Si allea con Trunks per poter fuggire dal Pianeta Prigione.



Il Saiyan Malvagio

Doppiatore: Rikiya Koyama

Un misterioso guerriero imprigionato da Fu sul Pianeta Prigione. Dotato di un potere incredibile, fugge dal carcere e riesce a sopraffare Goku e compagni.

Di seguito vi proponiamo invece gli spoiler più recenti, i quali suggeriscono che l'anime promozionale potrebbe essere ambientato nella timeline di Dragon Ball Super, la serie televisiva collocata qualche tempo dopo la sconfitta di Majin Bu.

"Fu voleva effettuare un esperimento, quindi ha unito alcuni pianeti e ha creato una prigione dove intrappolare i guerrieri prelevati attraverso il tempo e lo spazio. Se vorranno scappare, dovranno affrontare gli altri prigionieri e raccogliere le 'Speciali Sfere del Drago'.



Goku: Xeno è venuto per indagare sul trambusto provocato da Fu ed è rimasto intrappolato. Possiede la Sfera del Drago con una stella. Bojack ha invece quella con una stella, mentre il Saiyan Malvagio possiede quella con cinque.



Fu ha reclutato Goku e Vegeta da una timeline basata su Dragon Ball Super. Ha rapito Trunks mentre faceva visita ai suoi amici del passato, di conseguenza ora Goku, Vegeta e Mai del Futuro stanno raccogliendo le Sfere del Drago.



Il SSGSS si rivela più potente del SS4, Bojack è sconfitto. Goku affronta il Saiyan Malvagio, ma durante lo scontro viene infettato dal male e si trasforma in Super Saiyan (uno stato simile al Super Saiyan Berserk di Kale). Pur di fuggire, Cooler si allea con Trunks e ottiene la trasformazione di 'Golden Cooler' durante il combattimento con Goku ed il Saiyan Malvagio."

È mai possibile, secondo voi, che l'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes possa dunque essere ambientato poco dopo la conclusione di Dragon Ball Super?