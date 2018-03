Un manga di Gundam spiega come riescano i piloti a udire i rumori persino nello spazio

Quando si parla di show fantascientifici, un inside joke piuttosto ricorrente tra i fan riguarda i suoni emessi nello spazio nonostante il vuoto più totale. Nemmenoè estraneo a questo tipo di critiche ma, come molti altri aspetti della serie, anche questo pare avere una sua spiegazione.

Grazie alle scan diffuse in rete dall’utente Twitter @alleycat346, apprendiamo che il manga Mobile Suit Gundam: Sparking A Baoa Qu ha già risposto a questo particolare quesito. Nelle pagine visionabili in calce all’articolo, un personaggio domanda al secondo il motivo per cui riesca a sentire dei forti suoni nel vuoto dello spazio, e l’altro risponde che le teste e gli abitacoli dei loro Mobile Suit sono dotati di un sistema sonoro stereofonico.



Stando a quanto svelato nel manga, una telecamera posta su ciascun Mobile Suit raccoglie i filmati dall’esterno, mentre un computer ne registra le immagini e riproduce suoni pre-registrati che corrispondono a quanto visto dai piloti. Il personaggio spiega poi che qualora il sistema veda un’esplosione, a sua volta il pilota ne sentirà il rumore e gli effetti. In terza pagina, poi, quest’individuo racconta scherzosamente di come, durante un allenamento del corso, aveva modificato i suoni pre-registrati per intrattenere sé stesso e gli altri presenti.



Sebbene questa spiegazione possa sembrare una macchinazione, essa riflette l’elevata attenzione che il brand di Mobile Suit Gundam è solito riporre verso i dettagli, spiegando persino le cose meno essenziali. E voi, vi ritenere soddisfatti dalla delucidazione offerta dal manga Gundam: Sparking A Baoa Qu?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la più recente serie del sempre più vasto universo di Gundam, intitolata Gundam Build Divers, esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 3 aprile.