Un manga spin-off di Boruto: Naruto Next Generations svela che Sasuke è uno zio amorevole

Che ci crediate o no, Sasuke sa essere anche uno zio amorevole! O almeno secondo un manga spin-off di Boruto: Naruto Next Generations disegnato in stile chibi, di cui alcuni fan hanno riportato le scan in Rete.

Parliamo di Boruto: Saikyo Dash Generations, una serie manga spin-off realizzata da Kenji Tara - uno degli assistenti di Masashi Kishimoto, il creatore originale di Naruto. Come già detto, l'opera è disegnata nello stile denominato "chibi" o anche "super deformed" ed è incentrato sul rappresentare i protagonisti dell'immaginario di Boruto in momenti di vita quotidiana, quasi sempre caratterizzati da una vena comica e tenera.

È il caso della pagina che vi riportiamo in calce, che mostra una simpatica discussione tra Sasuke Uchiha e Himawari Uzumaki, la figlia secondogenita di Naruto e Hinata. La piccola, infatti, chiede al suo "zio" quale missione ha compiuto durante la giornata e l'amico di suo padre la rimprovera dicendole che non dovrebbe avere la sensazione costante che accada qualcosa di brutto.

In seguito Sasuke decide di mostrare a Himawari il vero potere degli Uchiha, attivando lo Sharingan; per tutta risposta, la bambina inizia a imitare le mosse del ninja, e i due danno vita a un siparietto comico in cui entrambi imitano la scena in cui Sasuke utilizza il Kirin contro suo fratello Itachi, pronunciando la frase: "Il fulmine segnerà la tua morte".

Sullo sfondo, un'affranta Hinata si chiede perché mai i ragazzini prendono sempre Sasuke come modello, alludendo probabilmente al fatto che anche Boruto ha eletto l'Uchiha a suo idolo e mentore.