Un messaggio di Tite Kubo stuzzica i fan circa il futuro di Bleach: realizzerà un sequel?

Sebbene sia ormai trascorso qualche anno dalla chiusura di Bleach, il franchise è ancora molto popolare, sia in Giappone che nel resto del globo. A ragion veduta, il sensei Tite Kubo ha recentemente annunciato un artbook che verrà rilasciato durante l’anno corrente. Tutti i dettagli dopo il salto!

Mentre il mese prossimo verrà lanciato il primo live-action ispirato alla serie di Bleach, Tite Kubo ha pubblicato su Twitter un breve messaggio per anticipare l’uscita del volume menzionato poc’anzi. Al messaggio è stato tuttavia uno sketch che potrebbe nascondere un importante indizio sul futuro del brand.



Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione vede il protagonista Ichigo Kurosaki sfogliare uno libro e indossare una maglietta su cui è stata stampata la dicitura “and little sequel”. Sebbene l’editore Shueisha e lo stesso sensei Kubo non si sianoancora espressi sul significato del messaggio, i fan hanno subito ipotizzato che il manga potrebbe ricevere un breve sequel.



Va tuttavia ricordato che durante il mese di luglio, sulle pagine del magazine nipponico Saikyou Jump, verrà pubblicato un capitolo one-shot di cui ancora ignoriamo il contenuto. È ma possibile che proprio questo capitolo possa precedere un eventuale sequel di Bleach?



Se ricordate, qualcosa di simile era già avvenuto dopo la conclusione di Naruto, quando il sensei Kishimoto disegnò il breve Naruto Gaiden: una storia collocata prima ancora degli eventi narrati in Boruto: Naruto Next Generations.

E voi, vorreste che Bleach ricevesse un sequel ufficiale?