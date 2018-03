Un noto disegnatore di Dragon Ball Super parla del nuovo design del film

arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 dicembre. La storia e il character design saranno a cura di Akira Toriyama, che grazie alla collaborazione del team di animatori della pellicola darà vita a un nuovo tratto di disegno per le nuove avventure dei protagonisti. Vediamo che ne pensa un noto disegnatore.

Parliamo di Naotoshi Shida, uno dei disegnatori più apprezzati in forza alla Toei Animation, che ha realizzato delle vere e proprie perle visive come lo spettacolare duello tra Goku e Jiren in Dragon Ball Super 130, e che insieme a Yuuya Takahashi riscuote tantissimo successo tra i fan della serie.

L'artista, su Twitter, è stato interpellato da un fan, che gli ha chiesto cosa ne pensa del nuovo design introdotto dal teaser trailer di Dragon Ball Super Movie, e che caratterizzerà l'intero film. A quanto pare, Shida ne è parecchio entusiasta.

"Meraviglioso! Questa è una grande e unica occasione per tornare al punto di partenza e creare un nuovo Dragon Ball! Spero che tutti lo supportino e che lo aspettiate!"

In effetti avevamo notato anche noi che il nuovo design del film di Dragon Ball Super, in qualche modo, tenta di ricreare la linea morbida che caratterizzata le prime avventure di Goku e dei suoi amici. A voi piace questo design, che denota un certo ritorno al passato?