Un nuova collezione di figure di ONE PIECE propone le donne della serie in abiti da sposa

ONE PIECE è pieno di memorabili e bellissimi personaggi femminili. Queste figure aggraziate, intelligenti e splendide molto spesso sovrastano la controparte maschile in termini di forza, e strategia. Ora, una nuova collezione mette in luce tutta la bellezza di queste donne proponendo delle figure in abiti da sposa.

Grazie a una nuova linea di figure, i fan di ONE PIECE possono ammirare Boa Hancock, Bibi, Nami e persino Perona indossare splendidi ed eleganti abiti da sposa, vestiti che fanno risaltare tutta la straordinaria bellezza di queste donne forti e indipendenti create da Eiichiro Oda.

Banprestro rilascerà questa nuova linea di figure delle donne di ONE PIECE in abiti da sposa come parte della collezione LADY EDGE: WEDDING. Nami, Boa Hancock, Bibi e Perona saranno disponibili con indosso il tradizionale abito bianco nuziale o in una variante con i loro colori distintivi.

Sfortunatamente, questa collezione sarà disponibile solo in Giappone come premio per il gioco con la gru. La collezione LADY EDGE: WEDDING da Giugno e Settembre con Boa Hancock che sarà la prima figure della linea disponibile. Potete trovare un immagine con la collezione completa in calce alla notizia.

Sicuramente, questa nuova collection delle donne di ONE PIECE farà la felicità di moltissimi fan.