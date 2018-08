Un nuovo aggiornamento su Dragon Ball Super: Broly sembra confermare una teoria dei fan

Sono mesi che Dragon Ball Super: Broly tiene sulle spine i fan dell’universo creato da Akira Toriyama. Terminata la serie televisiva di Dragon Ball Super, Toei Animation ha infatti confermato che le avventure di Goku e compagni continueranno sul grande schermo, a cominciare dal tanto atteso ritorno del Leggendario Super Saiyan del Settimo Universo.

Nelle ultime ore sono spuntate in rete delle nuove informazioni apparentemente tratte dai più recenti numeri di Shonen Jump, ma che purtroppo non sono ancora state confermate. Secondo quelli che al momento sono dunque dei rumor, prossimamente verrà divulgato un filmato promozionale che confermerà una popolare teoria sul personaggio di Broly, l’indiscusso protagonista del primo lungometraggio di Dragon Ball Super.



Stando alle informazioni in nostro possesso, il promo dovrebbe confermare la teoria secondo cui Broly non combatte di sua spontanea iniziativa. Al contrario, il personaggio dovrebbe essere controllato - ancora una volta - da suo padre Paragas, che per qualche curiosa ragione deciderà di scagliare il proprio figlio contro Goku, Vegeta e persino Freezer.

Dal momento che Broly porta al collo uno strano dispositivo non meglio specificato, i fan di Dragon Ball avevano già ipotizzato che Paragas, esattamente come avvenuto nell’originale lungometraggio di Dragon Ball Z, potesse esercitare una qualche forma di controllo sul figlio. Ciononostante, se in passato il Saiyan cercava semplicemente di controllare la mostruosa forza di Broly, placandone la collera, stavolta potrebbe avvenire l'esatto opposto.