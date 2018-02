Un nuovo poster di Boruto ci mostra che i romanzi Icha Icha non sono scomparsi

Nel corso degli anni, i fan dihanno imparato a conoscere bene la serie. Il franchise era popolare tra i libertini come, e Boruto vuole che i fan sappiano che i libri non sono scomparsi.

Un poster nuovo di zecca per Boruto: Naruto Next Generations evidenzia Icha Icha in tutta la sua gloria. Potete ringraziare il 6° Hokage per questo. Come potete vedere in calce alla notizia, il poster è stato rilasciato in Giappone questa settimana e presenta diversi eroi familiari. Kakashi è visto davanti e al centro mentre è steso di lato, intento a leggere. Il ninja, che non sembra essere invecchiato di un solo giorno, sta leggendo uno dei suoi romanzi Icha Icha. Con un'espressione annoiata, Kakashi cerca di nascondere quello che sta leggendo con una copertina.

Purtroppo, Kakashi non è stato in grado di impedire a Boruto e Shikadai di sbirciare il suo libro. A giudicare dalle guance rosse di Boruto, il ragazzo non si aspettava che il sensei di suo padre leggesse questo tipo di cose. Ovviamente, i fan devono dare credito a Kakashi per aver cercato di nascondere il contenuto del libro.

In passato, Naruto ha mostrato il jonin assorbito nella lettura della sua collezione Icha Icha durante le missioni, nei ristoranti e in ogni altro spazio pubblico a cui si possa pensare. Il ninja è chiaramente uno dei più grandi fan della serie, e i fan si chiedono se sia solo una questione di tempo prima che Kakashi inizi a scrivere i propri romanzi rosa.