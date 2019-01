Un nuovo poster di Violer Evergarden anticipa l'uscita del film d'animazione

Lo studio d'animazione Kyoto Animation ha senza ombra di dubbio fatto colpo con la produzione dell'anime Violet Evergarden, splendido e al tempo stesso breve. L'annuncio della produzione di un lungometraggio animato ha preso alla sprovvista e reso felice moltissimi fan.

Come annunciato qualche mese fa dalla Kyoto Animation stessa, la pellicola debutterà a gennaio del 2020. L'attesa è sicuramente lunga, ma a distanza di un anno effettivo i fan hanno ricevuto un regalo inaspettato.

Grazie a un utente di Reggit, Frocharocha, abbiamo modo di ammirare uno splendido nuovo poster promozionale con una dolce Violet in primo piano e sorridente, intenta a stringere nella mano destra una delle lettere e ciò che resta di un mazzo di fiori (presumibilmente viole). Nella porzione alta dell'immagine è visibile a caratteri dorati la data di uscita del lungometraggio, previsto proprio per il 1 gennaio del prossimo anno a livello mondiale.

Dovremo attendere ancora un pò, ma dato il risultato e il successo ottenuto con la serie animata, ne varrà sicuramente la pena. L'anime è sicuramente stato un successo, ciò fa sperare bene. Sarà un lavoro completamente nuovo! Che ne pensate voi? Curiosi di vedere il risultato?

Ricordiamo che l'anime di Violet Evergarden è attualmente disponibile, dall'11 gennaio scorso, sulla piattaforma streaming di Netflix. La serie animata si compone di 13 episodi, trasmessi in prima visione sul piccolo schermo in Giappone il 10 gennaio scorso, più un episodio speciale uscito ad ottobre.

Basata su una serie di light novel di Kana Akatsuki e Akiko Takase, la Kyoto Animation ha trasposto l'opera in versione animata. Alla regia troviamo Taichi Ishidate, ad occuparsi del character design e dell'animazione è stata la stessa Takase, Reiko Yoshida si è occupata della composizione in serie, Yota Tsuruoka come direttore del suono ed infine Evan Call ha composto la musica.