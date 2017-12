Un nuovo scontro tra Universi nell'episodio 119 di Dragon Ball Super, ecco il promo

Domenica 10 dicembre sarà la volta dell'episodio numero 119 di: dopo i tragici eventi della puntata 118, in onda oggi 3 dicembre in Giappone, scopriamo cosa accadrà in un nuovo scontro tra universi. Il tutto è riassunto nel promo del 119, diffuso subito dopo l'episodio 118.

L'Universo 6 è stato tragicamente eliminato dal Torneo del Potere nell'episodio 118, determinando la cancellazione di Champa, Vados, Cabba, Hit e tutti gli altri guerrieri a opera di Zeno sama. Nel prossimo episodio vedremo il Quarto Universo attaccare il settimo, in un nuovo duello senza esclusioni di colpi che coinvolgerà Goku e i suoi compagni.

L'episodio numero 119 di Dragon Ball Super si intitolerà “Una nuova perdita per l’Universo 7! L’Universo 4 fa sul serio!” e dunque ci farà assistere all'eliminazione di un altro guerriero del nostro amato universo. Di chi si tratterà? Di seguito vi indichiamo la sinossi della puntata:

Un attacco invisibile! L’attacco a sorpresa dell’Universo 4! Con l’annientamento dell’Universo 6, il Torneo del Potere è entrato nella sua fase conclusiva! L’Universo 4 lancia dunque un attacco a sorpresa alla squadra dell’Universo 7! Come potranno, Goku e gli altri, affrontare dei nemici invisibili?!

Appuntamento con Dragon Ball Super, quindi, domenica prossima, 10 dicembre.