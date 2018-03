Un nuovo sketch di Boruto ci introduce al sempre più imminente esame dei chunin

Il mese prossimo, l'anime di Boruto segnerà un grande traguardo. La serie celebrerà il suo primo anniversario dopo il suo debutto nel mese di Aprile 2017, e il franchise accoglierà l'evento in grande. Dopo una lunga attesa, l'anime entrerà finalmente nell'arco "Chunin Exam", e un animatore ha appena svelato un grande momento della storia.

Su Twitter, potete vedere che Cheng Xi Huang è stato molto impegnato. L'animatore, noto per il suo lavoro su Naruto e Boruto, ha pubblicato una nuova anteprima per i fan. Come potete vedere in calce alla notizia, lo schizzo in bianco e nero evidenzia i tentativi di Boruto di apprendere un nuovo jutsu, e l'attacco dovrebbe sembrare familiare a qualsiasi fan di Naruto. Lo schizzo mostra Boruto nel suo solito abbigliamento da ninja mentre cerca di evocare la mossa caratteristica di suo padre. Con un'espressione molto determinata, il ninja vuole disperatamente ottenere il suo Rasengan, e Boruto riesce a far funzionare il modulo.

L'attacco è piuttosto scarso, ma i fan sanno che non dovrebbero giudicare un Rasengan dalle sue dimensioni. Il jutsu di alto livello è molto difficile da padroneggiare, e la sua creazione da parte del Quarto Hokage promuove solo la sua reputazione di attacco pericoloso. Huang ha sottotitolato lo sketch "Concentrati", facendo un cenno al viso intenso di Boruto. "Sii paziente !! Nessuna distrazione."

I fan di Naruto non sono di certo sorpresi nel vedere Boruto mentre tira fuori il Rasengan anche se i nuovi arrivati ​​potrebbero essere un po' confusi. Se non avete visto Boruto: Naruto the Movie, allora non avete idea che Boruto non apprende la mossa di suo padre. Il film vede Boruto affrontare la mossa annunciata da Sasuke poco prima dell'inizio degli esami dei chunin. Boruto dice all'Uchiha che vuole battere suo padre, e Sasuke si offre di addestrare il ragazzo solo se riesce a imparare il Rasengan. All'inizio, Boruto pensa di non saper utilizzare la mossa perché il suo attacco risulta troppo piccolo, ma non è così in realtà. Il Rasengan che Boruto crea riduce le dimensioni e diventa invisibile prima di impattare, dando all'attacco un ulteriore elemento di furtività.

Quindi, potete capire perché i fan di Boruto sono entusiasti che l'anime introduca questo attacco tanto atteso dopo il suo debutto nel film e nel manga.