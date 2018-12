Un nuovo sketch di Cowboy Bebop disegnato da Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul

Sui Ishida ha spesso dedicato la propria capacità nel disegno non solo alla sua opera Tokyo Ghoul ma anche ad altri personaggi di altri franchise. Stavolta il famoso mangaka ha deciso di dedicare un'illustrazione a Spike Segel, protagonista dell'indimenticabile opera sci-fi noir Cowboy Bebop.

Nel tweet che vedete in calce, proveniente dall'account personale del sensei, si può vedere come Ishida abbia dato fondo alle proprie capacità di disegno in bianco e nero per onorare al meglio il personaggio. Non è il primo personaggio che il mangaka di Tokyo Ghoul disegna: oltre il protagonista di Cowboy Bebop si ricordano molte illustrazioni dedicate a Dragon Ball e a Hisoka di Hunter x Hunter, a cui Ishida aveva anche dedicato una ministoria.

Cowboy Bebop tornerà sui nostri schermi in chiave live-action, rivisitata e prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, mentre Shinichiro Watanabe tornerà in veste di consulente. Non si hanno molte altre notizie a riguardo, ma i fan sono preoccupati che l'opera possa non rispecchiare adeguatamente il materiale originale.