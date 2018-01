Un nuovo sketch di One Piece contiene un meraviglioso messaggio del maestro Oda

One Piece è in corso d'opera ormai da 20 anni. Con il 2017 ormai alle spalle, la serie è entrata ufficialmente nel suo 21° anno di vita, eha appena dato alla luce un nuovo sketch rivolto a tutti i fan che hanno compiuto 20 anni insieme al suo manga.

In Giappone, il paese ha appena festeggiato il suo giorno della maturità, una festa che celebra tutti coloro che hanno compiuto 20 anni nell'ultimo anno. Come detto in apertura, anche One Piece ha raggiunto questo traguardo nel 2017, e Oda ha pubblicato uno speciale sketch per celebrare l'occasione, ed è piuttosto dolce. Come potete vedere in calce alla notizia, Oda ha fatto un disegno di Monkey D. Rufy e Tony Tony Chopper per i suoi fan.

Lo sketch mostra la coppia che cammina su una collinetta erbosa e Chopper è vestito casualmente con uno zaino. Oda ha aggiunto una breve didascalia al disegno promettendo un supporto permanente ai suoi lettori adolescenti, e la carta ha una lista di attività che i ventenni in Giappone possono ora fare sul dorso. Quindi, se Rufy o Chopper vogliono fumare ora, sono liberi di farlo. Il creatore di One Piece ha anche scritto una lettera toccante ai suoi fan più giovani che hanno raggiunto la maggiore età nel 2017:

"Congratulazioni per essere diventati adulti!! Come vi sentite in questo momento? Potreste voler bere, fumare o diventare pirati. Beh, la pirateria è un crimine. Sto scrivendo questo messaggio per 2 motivi; Uno è quello di incoraggiare i giovani a Kumamoto, la mia città natale colpita da un grande terremoto nel 2016. L'altro motivo è il fatto che i bambini nati nello stesso anno in cui ho iniziato One Piece diventano adulti quest'anno. I prossimi 5 anni da oggi potrebbero essere i 5 anni più importanti per voi dato che determineranno il modo in cui vivete. Avete vissuto per 20 anni, giusto? Se vivrete fino a 80 anni, come passereste il ​​resto dei 60 anni della vostra vita?

Ora è il momento di affrontare queste domande con il cuore e con l'anima. Le persone vi diranno che potete sentirvi liberi di bere e fumare. In altre parole, avete il diritto di fare tutto ciò che volete, ma dovete assumervi la piena responsabilità delle vostre azioni. Le mie parole potrebbero sembrare spaventose, ma con qualcuno cresciuto a Kumamoto come voi, mi fido del vostro potenziale per iniziare a remare verso [un] mare sconosciuto chiamato società. Assicuratevi di considerare il vostro futuro più di ogni altra cosa. Anche se siete egoisti, i vostri genitori si sentiranno più che felici se un giorno in futuro gli direte 'Sto navigando questo mare da solo'. Il mio messaggio [è] più lungo di quanto immaginassi. Sarei felice se apprendeste qualcosa dalle mie parole. Congratulazioni per essere diventati adulti! Sarò dalla vostra parte!!"

Dalle parole di Oda si evince grande fiducia nei giovani e chissà che tra questi "nuovi adulti" non ci sia colui che darà alla luce un nuovo One Piece.