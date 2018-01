Un nuovo video di Devilman: Crybaby ci prepara all'imminente uscita su Netflix

L'uscita sudiin contemporanea mondiale su Netflix è praticamente imminente: intanto, però, possiamo gustarci una nuova, breve clip in attesa di gustarci gli episodi della serie revival del capolavoro di Go Nagai.

Il video che vi proponiamo è di breve durata, dura infatti circa 30 secondi, ma ci offre uno sguardo ad alcune scene clou dell'anime in arrivo su Netflix il 5 gennaio 2018: il titolo della clip è "Il mio nome è Devilman" e potete gustarla cliccando sul player in alto.

Devilman: Crybaby è ispirato al manga cult di Go Nagai e racconta la storia di Akira Fudo, costretto a fondersi con il demone Amon su invito dell'amico Ryo Asuka, per prevenire un'invasione di demoni mostruosi che per anni hanno riposato tra i ghiacci.

L'opera cartacea originale del maestro Nagai conta in tutto 5 tankobon, mentre l'anime andato in onda tra il 1972 e il 1973 conta in tutto 39 episodi. Devilman ha ispirato anche un OAV, un live action cinematografico nel 2004 e una serie di manga spin-off.

Devilman: Crybaby è diretto da Masaaki Yuasa e dal suo studio Science SARU; la sceneggiatura è di Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Valvrave the Liberator), mentre Eunyoung Choi (Casshern Sins, Space Dandy) si occupa delle animazioni.