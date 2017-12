Un personaggio di Naruto sta per fare il suo ritorno in Boruto... ed è molto cambiato!

Boruto: Naruto Next Generations ha appena dato ai suoi eroi una promozione, ma il pubblico non si sta concentrando sul figlio diin questo momento. Dopotutto, l'anime ha anticipato che un sorprendente personaggio di Naruto tornerà.. e sarà molto cresciuto.

Attenzione possibile Spoiler

Alla fine del 37° episodio di Boruto: Naruto Next Generations, un'anteprima del prossima puntata ha fatto scalpitare i fan. La clip vede Boruto e i suoi amici mentre vengono presentati ad altri gruppi di 3 genin, e il finale dell'anteprima ha esaltato il pubblico quando è apparsa una ragazza dagli occhi rossi.

Il personaggio non è altro che Mirai Sarutobi, la figlia di Asuma e Kurenai. L'anteprima, che può essere vista in apertura, mostra Mirai che lotta contro Boruto su un ponte di corda. Durante lo scontro il ninja biondo viene catapultato verso Sarada e Mitsuki interviene per aiutare il duo quando Mirari parte al contrattacco.

Se non avete familiarità con Mirari, il personaggio è stato introdotto nella seconda metà di Naruto: Shippuden. La ragazza è nata dopo che Asuma è stato ucciso dai membri dell'Akatsuki, ma Mirai, nonostante la mancanza fisica della figura paterna, ha stretto comunque un forte legame con suo padre. Secondo il manga di Boruto, Mirai, lungo tutta la sua fase di crescita, si è sempre recata sulla tomba di Asuma, creando così una specie di rapporto.

Ha stretto inoltre una relazione fraterna con Shikadai da quando entrambi sono stati addestrati da Shikamaru. Mirai ha aiutato ad allenare anche Shikadai quando ha iniziato l'accademia, ma il suo lavoro di chunin la tiene sempre impegnata. Dopo essere stata promossa, Shikamaru regalò a Mirai la fascia di Asuma, e da allora è stata incaricata di condurre missioni direttamente per il 7° Hokage.

Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda Mercoledì 20 Dicembre su TV Tokyo.