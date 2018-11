Un personaggio di ONE PIECE ha subito una lenta ma radicale mutazione corporea!

Mentre la Saga di Whole Cake Island raccontata attraverso l’anime di ONE PIECE sta prendendo una piega sempre più pericolosa per i Pirati di Cappello di Paglia, l’imperatrice Big Mom sembra aver subito una bizzarra mutazione corporea... Ma cosa starà succedendo al gigantesco corpo dell’imperatrice?

Sconvolta per la distruzione della torta nuziale preparata in occasione del matrimonio non celebrato fra la figlia Charlotte Pudding e Sanji Vinsmoke, Big Mom ha letteralmente perso il controllo, per poi mettersi all’inseguimenti dei Pirati di Cappello di Paglia.

Al termine dello scorso episodio di ONE PIECE, l’imperatrice ha addirittura messo piede sull’imbarcazione Thousand Sunny, e mentre il futuro di Nami e compagni sembra ormai appeso ad un filo piuttosto sottile, la stessa Big Mom sembrerebbe piuttosto diversa da come la conosciamo tutti...



Sbalordita dalla totale distruzione della flotta di Charlotte Daifuku, che a più riprese ha tentato inutilmente di fermare lo scompiglio provocato da Carrot, Big Mom è scesa personalmente in campo: non solo l’imperatrice può contare sulla straordinaria potenza dei propri homey, ma addirittura sembrerebbe più magra che mai!



Quando il cappello Napoleon si è trasformato nell’immensa spada brandita dall’imperatrice, Big Mom ha cominciato a distruggere la Thousand Sunny, lasciando impietrito l’intero equipaggio della nave. Magra e coi capelli infuocati grazie ai poteri del fedele Prometheus, il look di Big Mom incute più terrore di prima, ciononostante i Pirati di Cappello di Paglia dovranno trovare il coraggio e la forza per ributtarla in mare, altrimenti la loro nave finirà senza dubbio sul fondo dell’oceano!

Il prossimo episodio di ONE PIECE, di conseguenza, ci mostrerà senza dubbio il vero potere di Charlotte Linlin!