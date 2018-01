Un personaggio di The Seven Deadly Sins ha rivelato i suoi veri sentimenti!

Non c'è di certo carenza di amore in The Seven Deadly Sins , ma un bel po' di esso non è corrisposto. A differenza diednon hanno una storia d'amore tradizionale, con il secondo perdutamente innamorato della gigantessa all'oscuro dei sentimenti del... o almeno così sembrava.

Nell'ultima puntata della seconda stagione di The Seven Deadly Sins, Diane ha confessato che in realtà ama King quasi quanto lui ama lei. In questo momento, in Giappone è in onda la seconda stagione di The Seven Deadly Sins, e il suo terzo episodio ha visto King e Ban fare ritorno alla Foresta del Re delle Fate dopo essere stati via per anni.

Diane si ritrova a soffrire per King. La ragione è che la gigantessa ha finalmente riacquistato i ricordi della sua giovinezza, e tutti hanno a che fare con King. Diane confessa di amare il suo compagno con un'espressione lacrimevole, e incoraggia Elizabeth ad ammettere i propri sentimenti per Meliodas:

"King me l'ha detto molto tempo fa. Io ti amerò sempre. Ma non gliel'ho detto a mia volta. Pensavo fosse ovvio. Quindi questa volta lo dirò. Che lo amo." Naturalmente, i fan non sono sorpresi di sapere di Diane e dei suoi sentimenti per King. L'eroina potrebbe aver avuto una cotta per Meliodas, ma è King il vero amore Diane.

Nella prima stagione dell'anime, i fan hanno visto il Re delle Fate girare intorno ai suoi forti sentimenti per Diane, e addirittura intervenire in suo soccorso più di una volta. Lo speciale OVA della serie ha visto anche Diane e King uscire per un appuntamento, ma quest'ultimo purtroppo dimenticò il bacio condiviso quando fu colpito da un mattone.

Ma, se le cose andranno come ha detto Diane, non passerà molto tempo prima che King riceva un nuovo bacio nella seconda stagione di The Seven Deadly Sins.