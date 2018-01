Un poster inizia le celebrazioni per il 30° anniversario di Venom

La Marvel celebra il trentesimo anniversario dinel 2018, e ha già cominciato le celebrazioni con un poster di Venom 20"x13" ad opera di

Potete trovare il poster comodamente in calce alla notizia. Arrivando a ruota dopo la riunione di Eddie Brock con il simbionte, avvenuta in Venom #150, questa "mappa" metterà in risalto i vari punti di riferimento di tutta la vita editoriale di Venom in occasione del suo compleanno, anticipando ciò che verrà -incluso il crossover "Poison X" e un nuovo progetto segreto in arrivo a Maggio.

Se pensate che la matematica della Casa delle Idee sia da rinfrescare per il 30° anniversario di Venom, vi sbagliate. Tenete a mente che la Marvel non sta usando il debutto del simbionte del 1984, ma piuttosto quello del 1988 quando il simbionte prese Peter Parker, diventando ufficialmente Venom.

La mappa, chiamata "Web of Venom" sarà in vendita nei negozi di fumetti a partire dal prossimo 31 gennaio.