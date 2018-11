Un primo sguardo alle uscite di gennaio per le Edizioni Star Comics relative a Dagon Ball

Tramite la pubblicazione di un post Facebook Edizioni Star Comics ci ha dato la possibilità di osservare per la prima volta le pubblicazioni che arriveranno a gennaio per quanto riguarda il franchise legato a Dragon Ball, in particolare con il prossimo numero di Dragon Ball Super e il primo di Dragon Ball Full Color- La saga dei Saiyan.

Come se non bastasse l'arrivo nei cinema giapponesi di Dragon Ball Super: Broly per rendere questo inverno bollente per i fan del franchise nato dalla mente di Akira Toriyama, nelle scorse ore le Edizioni Star Comics ha pubblicato, tramite un post sulla propria pagina ufficiale di Facebook, le prime immagini ufficiali delle uscite a cui assisteremo nel gennaio del 2019 dedicato al brand in questione.

Si tratta in particolare, come vedete nell'immagine riportata in coda alla notizia, di due volumi particolarmente attesi: il primo è il sesto volume dell'ultima iterazione cartacea del franchise, e cioè Dragon Ball Super, scritto e disegnato da Toyotarō, sotto la supervisione di Akira Toriyama, in cui vedremo finalmente i preparativi per l'imminente Torneo del Potere. La seconda pubblicazione, invece, riguarda il primo numero di Dragon Ball Full Color - La saga dei Saiyan (che vedremo il 23 gennaio), di cui riportiamo la descrizione che propone proprio Edizioni Star Comics sul sito ufficiale:

"Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente disponibile anche per i lettori italiani! La durissima battaglia tra Goku e Piccolo si è conclusa con una tregua temporanea. A più di cinque anni di distanza dal loro ultimo scontro, uno strano meteorite si abbatte sulla Terra… Ma non è un meteorite, è una navicella spaziale che ospita un guerriero dall’incredibile forza combattiva! Il suo nome è Radish e appartiene al popolo dei Saiyan, i più potenti guerrieri dell’universo. È giunto sulla Terra per dare la caccia a un Saiyan “eretico” di nome Kakaroth, e la potente tecnologia di cui dispone lo conduce dritto a Goku…"

Quale delle due pubblicazioni dedicate a Dragon Ball attendete di più? Vi piacciono i volumi che arriveranno in fumetteria?