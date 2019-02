Un primo sguardo a Spider-Man: City at War, il fumetto Marvel ispirato al videogioco PS4

Il 7 settembre scorso usciva Marvel's Spider-Man, l'esclusiva PS4 sviluppata da Insomniac Games che riscriveva in modo originale il Ragnoverso. Il successo del gioco è stato tale che la Marvel Comics ha deciso di realizzarne un adattamento a fumetti: ecco, dunque, che possiamo mostrarvi le prime tavole di Spider-Man: City at War.

Sappiamo che Marvel's Spider-Man: City at War sarà composto di 6 numeri e adatterà per intero la trama proposta nel videogioco: le prime tavole, infatti, ci mostrano Peter Parker con indosso il costume classico - prima che Otto Octavius realizzasse per lui lo speciale costume con il ragno bianco - intento ad arrestare Wilson Fisk, esattamente come nel prologo del videogame.

In seguito assisteremo all'avvento del pericoloso Mr. Negativo e alla sua conseguente presa di potere su New York in seguito alla sconfitta di Kingpin, una serie di atti criminali che lo porteranno a riunire finanche i Sinistri Sei. Sappiamo, però, che City at War proporrà ai suoi lettori anche numerosi dettagli e retroscena aggiuntivi rispetto al gioco targato Sony.

Marvel's Spider-Man: City at War sarà sceneggiato da Dannis Hallum e disegnato da Michele Bandini. Ecco alcune dichiarazioni di Hallum a proposito della mini-serie:

"Questa è, innanzitutto, una classica storia di Spider-Man. Peter Parker si trova ad affrontare numerose insidie, su tutte il tentativo di provare a bilanciare l'essere un eroe con il suo lavoro presso le Octavius Industries, pagare i debiti e gestire una relazione complicata con la sua ex, Mary Jane. Si tratta di una serie di responsabilità notevoli, ma anche quando sembra fallire alla fine riesce a trionfare. Intanto, un nuovo nemico in città sembra intenzionato a prendere New York e gettare la città in un caos oscuro".

Ricordiamo che lo Spider-Man di Insomniac è già uno dei protagonisti nel crossover Spidergeddon, ma intanto speriamo che anche Marvel Italia e Panini Comics ci portino sui nostri scaffali la mini-serie a fumetti.