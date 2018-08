Un recente trailer di Dragon Ball Heroes ci mostra Cumber trasformarsi in Oozaru Dorato!

Come di consueto, l'uscita della nuova “Universe Mission” del videogioco intitolato Super Dragon Ball Heroes è stata anticipata da uno splendido trailer in stile anime, il quale ha fornito ai fan del franchise creato da Akira Toriyama un gustoso assaggio della prossima storyline e dei personaggi che vi saranno coinvolti.

Riproposto in chiosa all’articolo, il filmato che vi abbiamo mostrato solo stamani presenta, fra le altre, un’interessante scena in cui Goku, trasformato in Super Saiyan Blue, affronta il malvagio Saiyan noto come Cumber. È nel mezzo di questo attesissimo scontro che Cumber, probabilmente messo alle corde, si trasforma nel gigantesco Oozaru Dorato.



Come i fan ricorderanno, questa potentissima forma è stata introdotta per la prima volta nel corso di Dragon Ball GT, quando Goku, guardando la Terra dal pianeta di Baby, si è trasformato in un rabbioso scimmione dal pelo dorato. Dotato di un potere superiore a quello di un Super Saiyan 3, l’Oozaru Dorato è stato un’obbligatoria trasformazione transitoria che Goku e Vegeta hanno sfruttato per raggiungere il Super Saiyan 4.



A ragion veduta, i fan più curiosi non possono fare a meno di domandarsi quanto crescerà la già smisurata forza di Cumber dopo la suddetta trasformazione, o se questi raggiungerà persino il successivo stadio evolutivo. Ma soprattutto, sarà interessante scoprire se questa sua forma verrà proposta, a tempo debito, anche dall’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, il cui terzo episodio verrà rilasciato sabato 1 settembre 2018.