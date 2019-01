Un riferimento ad un noto gruppo criminale in Vigilante - My Hero Academia?

Nel corso dell'ultimo capitolo dell serie Vigilante - My Hero Academia Illegals, spin-off del manga di Kohei Horikoshi, abbiamo appreso del coinvolgimento nell'attuale arco narrativo di un misterioso gruppo criminale. Che si tratti di un'organizzazione già familiare ai lettori dell'opera originale?

Vigilante - My Hero Academia Illegals ha appena fatto il suo debutto anche nel mercato fumettistico italiano, ma in Giappone la sua fama è cresciuta rapidamente, dimostrando di essere un degno contraltare della serie originale disegnata da Kohei Horikoshi. Nonostante non abbia nel suo cast una grande quantità dei personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare nelle avventure di Deku e dei suoi amici, ci sono comunque numerosi riferimenti a My Hero Academia, che rendono il tutto più profondo.

Con l'uscita dell'ultimo capitolo di questo spin-off, abbiamo rivisto uno dei protagonisti più amati introdotti con esso, e cioè Knukleduster. Il suo ritorno ha coinciso con la scoperta di un losco giro di affari, visto che l'ex Pro Hero ha fatto dono alla polizia di una lista di acquirenti giapponesi per della merce di un trafficante di Hong Kong. Tra questi c'era anche un noto gruppo criminale, che non sarebbe stato affatto felice di vedere il suo nome reso pubblico o quello del suo fornitore.

Gli appassionati più attenti hanno da subito ipotizzato che l'organizzazione in questione possa essere la temibile "Shie Hassaikai", conosciuta anche come "Gli Otto Precetti della Morte", già visti in azione in My Hero Academia nel corso della Saga del Tirocinio. Non per niente il problema più grave che si sta ora affrontando in Vigilante - My Hero Academia Illegals riguarda proprio una droga che ha a che fare con i Quirk, un fatto che non poteva che ricondurre il pensiero dei fan agli ideali di Kai Chisaki, leader del suddetto gruppo malavitoso, e ai suoi proiettili distruggi Quirk.

Che sia quindi giunto il momento di rivedere in azione gli Otto Precetti? Ruoterà ancora una volta tutto intorno al desiderio di Chisaki di far finire il mondo creato dai Quirk? Di sicuro i lettori di Vigilante - My Hero Academia Illegals non potranno che tenere un occhio sempre vigile per i segnali che ormai conoscono bene.