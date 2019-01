Un riferimento a Hellboy nell'ultimo capitolo di My Hero Academia?

Nel corso del capitolo 212 della serie My Hero Academia abbiamo assistito ad una scena veramente importante per le sorti del protagonista, in cui i fan hanno potuto conoscere un nuovo personaggio. Molti di loro hanno pensato di trovare un collegamento estetico tra quest'ultimo e Hellboy.

My Hero Academia è, negli ultimi capitoli, tornato a concentrarsi sul nostro protagonista Izuku Midoriya e sul potere che gli ha concesso di diventare uno studente che mira a diventare un Pro Hero, One For All. Come i fan sapranno sicuramente, il Quirk è andato fuori controllo e il giovane si è ritrovato in difficoltà proprio nel mezzo del suo round contro la classe 1-B.

Grazie all'uscita della scorsa settimana, la numero 212 dell'opera di Kohei Horikoshi, il tutto assume un'ulteriore gradi di approfondimento: dopo che i suoi amici sono corsi in suo aiuto, Deku è entrato in una specie di dimensione interiore parallela, dove ha incontrato niente di meno che uno degli eroi che in passato hanno ereditato il suo stesso potere.

Questo misterioso personaggio, che potete vedere raffigurato nell'immagine contenuta nel post Twitter riportato in calce, ha, a detta di molti degli appassionati, molti tratti estetici in comune con il personaggio di Hellboy (creato da Mike Mignola per Dark Horse negli anni novanta), reso celebre dall'adattamento cinematografico di Guillermo Del Toro. Effettivamente il vestiario, la struttura fisica e, soprattutto, gli occhialoni, che danno l'impressione di essere delle corna, hanno una grande somiglianza con l'irriverente antieroe rosso.

Nel contesto di My Hero Academia il possessore di One For All sprona il povero Deku a tentare con maggiore determinazione, intimandogli di non sottovalutare la grandezza del suo potere e la responsabilità che richiede nell'essere utilizzato.

Che ne pensate? Vedete la somiglianza tra i due personaggi?