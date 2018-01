Un 'ritorno alle origini' per il costume di Superman nel numero 1000 di Action Comics

si prepara a riaccogliere un dettaglio classico e piuttosto iconico per il suo costume nel numero 1000 di. Il volume celebrerà gli 80 anni di serializzazione per l'Uomo d'Acciaio e, per l'occasione, Kal-El tornerà a vestire l'iconico indumento in questione.

In caso non l'abbiate capito, parliamo ovviamente degli iconici pantaloncini rossi sopra la tuta blu: un ritorno del design classico per il costume di Superman, dunque, anticipato dal co-publisher presso la DC Comics Jim Lee.

"Action Comics #1000 rappresenta uno spartiacque non solo nella storia dei fumetti, ma anche dell'intrattenimento, della letteratura e della cultura pop. Non c'è modo migliore per celebrare il successo così longevo di Superman di dargli un look che possa combinare alcuni nuovi elementi con altri appartenenti al design classico"

Gli elementi più moderni risultano, senza dubbio, in generale il design del costume (e in particolare le zone legate agli arti), mentre l'elemento classico sta ovviamente nel ritorno per Kal-El a vestire i tanto acclamati "mutandoni" rossi.

Era dal 2011, ovvero dall'ormai storico rilancio editoriale dei Nuovi 52, che il buon vecchio Superman non sfoggiava più il look classico con il soprabito sotto sulle gambe. Vi piace questo nuovo design?



Proprio Action Comics #1000, con protagonista Superman, sarà peraltro la testata di partenza per Brian Michael Bendis, recentemente approdato in casa DC.