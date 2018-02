Un tweet svela i doppiatori e un nuovo poster per Tokyo Ghoul:re

L'orologio sta ticchettando in attesa dell'uscita di Tokyo Ghoul:re . L'anime debutterà ad Aprile, e quelli dihanno condiviso un altro poster della tanto attesa serie sequel di

Come potete vedere in calce alla notizia, ieri l'account Twitter di Tokyo Ghoul:re ha condiviso una nuova immagine dell'imminente serie in un tweet. Il post stesso aveva lo scopo di informare i fan sui doppiatori dell'anime, ma molti follower si sono interessati più alla grafica del tweet che alla lista, che vi riportiamo di seguito.

In uscita ad Aprile, Tokyo Ghoul:re sarà diretto da Odahiro Watanabe con personaggi disegnati da Atsuko Nakajima. La serie includerà le voci di Natsuki Hanae come Haise Sasaki, Kaito Ishikawa come Kuki Urie, Yuma Uchida come Ginshi Shirazu, Natsumi Fujiwara come Tooru Mutsuki, e Ayane Sakura come Saiko Yonebayashi.

Tokyo Ghoul:re è ambientato due anni dopo gli eventi della serie originale e segue Haise Sasaki, un membro del CCG e leader di una squadra speciale di investigatori che hanno impiantato l'arma speciale del CCG, il Quinque, nei loro corpi ed essenzialmente sono divenuti per metà Ghoul. Si scoprirà presto che Haise Sasaki in realtà non è altri che Ken Kaneki, il protagonista della serie originale che soffre di un attacco di amnesia.