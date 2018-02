Un utente Twitter ha messo faccia a faccia Meruem di Hunter x Hunter con Cell

Hunter x Hunter è una delle serie Shonen d'azione più popolari anche grazie alla scelta fatta dall'autore di differenziare l'opera da altri manga. Ma una critica -e una presa in giro- della community dei fan è quanto un personaggio della serie sia simile a un famoso malvagio di

Un fan ha preso questa critica/presa in giro e ha immaginato cosa sarebbe successo se il Re delle Formichimere Meruem di Hunter x Hunter (che otterrà presto una figure da collezione) si trovasse in una stanza con Perfect Cell di Dragon Ball Z.

L'utente di Twitter @u_zuta, come potete vedere in calce alla notizia, ha condiviso un disegno che mette faccia a faccia Meruem con Perfect Cell. Vedendo come i due siano simili d'aspetto dalla testa ai piedi, è naturale che si confondano l'uno alla vista dell'altro. Le loro origini sono in qualche modo identiche: Meruem è il risultato di molte catene evolutive avvenute durante l'arco narrativo "Chimera Ant", e Cell non avrebbe mai raggiunto la sua forma "perfetta" se non avesse assorbito energia vitale per evolversi.

Sebbene le loro personalità non potrebbero essere più diverse, si pone la domanda su quale dei due vincerebbe in una rissa se dovessero venire alle mani. Hunter x Hunter è attualmente in fase di pubblicazione, essendo da poco uscito da una delle molte pause dell'autore.