Un video dedicato a My Hero Academia 3 mostra un incredibile scontro di Mirio

Pur essendo finita da ormai qualche settimana, la terza stagione de My Hero Academia fa ancora parlare di sè, grazie anche alla notizia del rilascio ufficiale di una quarta. Il successo di quest'ultimo capitolo è dovuto anche all'arrivo, negli ultimi due episodi, dei Big 3.

Questa pausa non fa che accrescere la curiosità dei fan verso le eccezionali abilità di questo trio, capeggiato da Mirio Togata. L'assaggio dei poteri di quest'ultimo, considerato il miglior studente del Liceo U.A., ha spinto due fan a collaborare e dar vita ad un video incredibile.

Sulla pagina Twitter di CT_BM (@yen_bm) possiamo ammirare una breve animazione creata con l'aiuto di Julian b (@hellwink) dedicata a Mirio intento a far fuori con incredibile facilità, durante uno dei suoi allenamenti, un gruppo di quelli che sembrano esseri umanoidi privi di volto. Un bellissimo tributo a My Hero Acamedia 3.

Possiamo così osservare ancora una volta il particolare potere di cui è dotato questo membro dei Big 3 che gli permette di attraversare gli ostacoli e contrattaccare all'improvviso. La parte più divertente di questo filmato è senza alcun dubbio l'espressione immutata di Mirio, con quel suo sorrisetto e gli occhi vispi che hanno fatto impazzire il pubblico sin dalla sua prima apparizione.

Come è avvenuto in precedenza durante lo scontro con gli studenti della classe 1-A, possiamo vedere Mirio negare e far passare attraverso il suo corpo i colpi diretti a lui. Pochi secondi bastano per capire il perchè della sua fama e reputazione all'interno dell'Accademia.

Indubbiamente Mirio avrà un ruolo importante in futuro e l'attenzione sarà puntata sulla sua figura, quindi speriamo di poter gustare altri momenti come questi nella quarta stagione. Al momento, però, rimane per Midoriya uno dei tanti obiettivi da raggiungere e superare per mostrare a tutti di essere l'eroe numero uno.

My Hero Academia, creata dalla fantasia di Kohei Horikoshi, ormai è sulla bocca di tutti e i fan non aspettano altro che poter vedere la quarta stagione. L'opera nasce infatti come manga shonen, serializzata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire da luglio 2014.

La fama e il successo ottenuto dalla serie ha spinto lo studio Bones a produrre un adattamento animato, al momento composto di tre stagioni. Al manga sono ispirati anche un videogioco, alcuni spin-off ed un OVA.