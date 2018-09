Un video fan-made ricrea Star Wars: Una Nuova Speranza in stile anime!

Star Wars (Guerre Stellari) è un franchise colossal di fantascienza nato dalla mente di George Lucas. L'enorme fama a livello mondiale ha fatto sì che la serie venisse riproposta e interpretata sotto varie opere d'arte come film, libri, telefilm...e ora un fan ha deciso di fondere questa saga di successo con la potenza degli anime.

La nuova serie animata di Star Wars, Star Wars Resistance, farà ufficialmente il suo debutto in anteprima il 7 ottobre prossimo su Disney Channel e Disney Now. Intanto un gruppo di fan ha realizzato questo video trailer davvero incredibile dedicato al cult che ha fatto storia.

L'utente di YouTube Dmitry Grozov ha condiviso questo filmato "stellare" ispirato agli anime per celebrare Star Wars: Una Nuova Speranza rievocando così nei fan molti sentimenti nostalgici.

Il Trailer raccoglie diverse interpretazioni di personaggi degli anime e include un doppiaggio in lingua giapponese. In pochi minuti di filmato, Dmitry è riuscito, con maestria, a selezionare i momenti più forti e importanti del film come l'ultimo scontro fra Obi-Wan contro Darth Vader, Luke che incontra Han Solo e Chewbacca per la prima volta, e anche una rapida occhiata alla Principessa Leila che guarda il suo mondo di casa di Alderaan che viene distrutto.

Una fusione eccezionale, tra quella che è la natura fantascientifica che ha reso Star Wars eccezionale, e il design dei personaggi nipponici degli anni '80 tra cui Macross, Legend of the Galactic Heroes e Mobile Suit Gundam.

Che ne dite, ci vedreste bene Star Wars: Una Nuova Speranza riadattato in versione anime? Mgari possiamo sperare! Nel frattempo, dobbiamo attendere soltanto qualche settimana prima di poter ammirare l'ultimo capolavoro firmato Lucasfilm.

Per i più curiosi, qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

"Il combattente della resistenza, Poe Dameron, dà il compito al giovane pilota, Kazuda “Kaz” Xiono di spiare il Primo Ordine. Al tempo molto poco si sapeva su di esso se non che era una organizzazione molto riservata e forte. Per portare a termine la sua missione, Kaz viaggia fino alla stazione spaziale Colosso, che è usata come porto per rifornimenti da varie navi e dove si effettuano riparazioni; ma anche dove vengono fatte pericolose gare. Dopo che Kaz viene notato è subito coinvolto in queste gare."