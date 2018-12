Un video di ONE PIECE ci mostra i più recenti progressi di Monkey D. Luffy

Sin dal suo arrivo del cosiddetto “Nuovo Mondo”, il protagonista di ONE PIECE ha dimostrato di aver appreso tutti i segreti dell’Ambizione dell’Armatura, ossia quell’abilità che permette di indurire e potenziare a dismisura il proprio corpo. Ora, però, Monkey D. Luffy sta cercando di affinare l'uso di un secondo tipo di Ambizione...

Poiché il potente Charlotte Katakuri è dotato di una sviluppatissima Ambizione della Percezione, il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia sta portando avanti una battaglia quasi impossibile: il suo avversario è infatti in grado di prevedere il futuro, nonché di evitare qualsiasi suo attacco. A ragion veduta, l’unico modo per eguagliare Katakuri e poter sperare di sconfiggerlo risiede proprio nell’Ambizione della Percezione.



Poiché Luffy è dotato di tutti i tipi di Ambizione, i più recenti episodi di ONE PIECE ci hanno mostrato i disperati tentativi compiuti dal ragazzo, che appunto sta cercando in tutti i modi possibili di capovolgere l’esito della sfida con Katakuri. Nel corso della puntata 864, il pirata di gomma è riuscito per un solo istante a prevedere il futuro, ma è nell’episodio 865 che ha finalmente compiuto dei veri progressi...



Come dimostrato dal video consultabile in chiosa all’articolo, la puntata di ONE PIECE intitolata “I precetti del Re Oscuro - La battaglia contro Katakuri si rovescia” ha visto Charlotte Katakuri ricorrere a una serie di attacchi piuttosto violenti. Il giovane Luffy, tuttavia, è riuscito a evitarne parecchi, dimostrando di star lentamente comprendendo i segreti dell’Ambizione della Percezione.



Una volta compreso che “ogni attacco ha un intento e una traccia”, il ragazzo ha evitato diversi attacchi del rivale e ne ha addirittura respinto uno ricorrendo al Gear Third. Sfortunatamente non è ancora in grado di utilizzare correttamente l’Ambizione della Percezione, ma lo stesso Katakuri ha ammesso che Luffy sta imparando a vedere il futuro, esattamente come lui. Che il tanto atteso capovolgimento delle parti sia ormai dietro l’angolo?