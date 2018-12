Un video di ONE PIECE ripercorre il viaggio di Luffy e anticipa il prossimo arco narrativo

Il canale ufficiale YouTube dell’anime di ONE PIECE ha recentemente diffuso un breve video che ripercorre l’intero viaggio di Monkey D. Luffy e tutti i suoi amici: un’avventurosa traversata che dura ormai da quasi vent’anni!

Tratto dall’omonimo manga di Eiichiro Oda, l’anime di ONE PIECE ha infatti esordito sulla rete nipponica Fuji TV il 20 ottobre 1999, di conseguenza il prossimo anno la serie d’animazione festeggerà il proprio ventesimo anniversario. Per commemorare questo importante traguardo, Toei Animation ha infatti annunciato l’uscita del 14° lungometraggio d’animazione ispirato alle avventura di Cappello di Paglia e compagni: ONE PIECE: STAMPEDE, pellicola inedita che esordirà in Giappone durante l’agosto del 2019.



Il nuovo video diffuso dallo staff della serie, intanto, ci permette di ripercorrere brevemente tutte le tappe più importanti del viaggio di Luffy e dei pirati al suo seguito. Salpato dal lontano East Blue, il ragazzo di gomma ha fatto moltissima strada, reclutando validi compagni lungo il tragitto e superando una miriade di avversità. Mentre la saga in corso vede Luffy ancora alle prese con Charlotte Katakuri e la terribile Big Mom, il prossimo arco narrativo svelato dall’anime sarà l’attesissima saga di Wano Country, dove il pirata di gomma dovrà fare il conti col potentissimo Kaido.

E voi, cosa ne pensate del nuovo video di ONE PIECE? Non trovate che riassuma perfettamente l'epica avventura dei Pirati di Cappello di Paglia?